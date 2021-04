Champions, Marcelo rischia di saltare il ritorno di Chelsea-Real Madrid: il retroscena





Il terzino sinistro del Real Madrid, Marcelo rischia di saltare la semifinale di ritorno di Champions League. La ragione sembra essere piuttosto bizzarra. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, il calciatore, è stato nominato parte di un seggio elettorale durante le elezioni per l’Assemblea di Madrid, che si terranno martedì 4 maggio. Peccato però che, quello stesso giorno, il Real Madrid partirà alla volta di Londra, alla vigilia della semifinale di ritorno con il Chelsea, in programma appunto il 5 maggio.

La Giunta elettorale madrilena sostiene che Marcelo potrebbe volare in Inghilterra mercoledì, ma questa opzione sembra poco percorribile a causa dei protocolli anti-covid. Il club spagnolo lavora in tutta fretta per ottenere l’esonero del giocatore dagli obblighi civici ai quali è stato chiamato, in caso contrario, Marcelo non potrà prendere parte al delicatissimo match.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: