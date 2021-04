Fiorentina-Lazio, Aquilani nel pre: “Siamo motivati. Per far bene dobbiamo giocare bene a calcio”





A pochi minuti dall’inizio della gara, l’allenatore della Fiorentina Alberto Aquilani ha parlato del match. Ecco le sue parole: “I ragazzi hanno fatto un bel percorso, siamo tornati qui a giocarci la finale dove avevamo giocato contro il Verona, affrontando tutta la competizione, questa ce la siamo meritata. E’ una finale, dove c’è la giusta tensione, siamo super motivati. E’ una partita che ha una storia a se, è un a gara secca, non ci sono rivincite, né andata né ritorno. Se la tensione non c’è in queste gare vuole dire che abbiamo sbagliato mestiere. Noi per far bene dobbiamo giocare bene a calcio, dobbiamo quindi essere sereni, senza stress, consapevoli che è una partita importante. Questa è la mia idea, i ragazzi la conoscono“.

