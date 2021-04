Fiorentina-Lazio, Armini nel pre-partita: “Sarà una partita dura, vogliamo onorare al meglio Daniel Guerini”





Il difensore della Lazio Primavera Nicolò Armini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Abbiamo fatto un percorso straordinario, come dice il mister questa è la nostra coppa. Vogliamo onorare al meglio la memoria di Daniel Guerini, vincendo il trofeo. Ho esperienza in prima squadra, però non ritengo di avere qualcosa in più rispetto agli altri e sono a disposizione dei compagni. Sarà una partita dura ma siamo abituati a soffrire”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: