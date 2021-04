Fiorentina-Lazio, Dutu nel post partita: “Tutti oggi conoscevamo Daniel, un amico caro che ricorderemo sempre”





Dopo la vittoria in finale della Fiorentina ai danni della Lazio, Eduard Dutu è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole: “L’importante è stato riportare la coppa a Firenze, abbiamo fatto la storia. Devo dire grazie al gruppo: sono stato quattro mesi fermo, ed è grazie a loro se ho giocato un’altra finale. Tutti oggi conoscevamo il nostro caro Daniel, un amico caro che ricorderemo sempre, per il suo sorriso che portava sempre. In campionato, dopo le due sconfitte, dobbiamo provare a raggiungere le prime sei“.

