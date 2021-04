Fiorentina-Lazio, Menichini: “Rimane il rammarico di aver regalato il primo tempo”





Dopo la sconfitta in finale contro la Fiorentina, l’allenatore della Lazio Primavera Menichini è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole: “Nel primo tempo ci sono stati demeriti nostri e meriti loro: hanno fatto un bel primo tempo e hanno sottolineato le nostre carenze. Eravamo sempre in ritardo, non riuscivamo a prenderle, hanno meritato il vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo, siamo passati al 3-5-2, e abbiamo tenuto meglio il campo, facendo un buonissimo secondo tempo. Con un pizzico di fortuna potevamo anche riequilibrare la gara sul pareggio. Rimane il rammarico di aver regalato il primo tempo.

Raul Moro l’hanno raddoppiato sempre, e noi non siamo stati capaci di servirlo come dovevamo, c’è da dare merito alla Fiorentina per questo, ma noi dovevamo fare di più. Abbiamo sbagliato molte ripartenze, molte scelte di passaggi, dando a loro la possibilità di ripartire spesso.

Ora dobbiamo concentrarci sul Campionato. Abbiamo fatto una grande Coppa Italia finita come abbiamo visto: dobbiamo compattarci, cercando di finire bene questa stagione salvandoci. E’ un campionato molto competitivo e agguerrito, non è facile. Però abbiamo i mezzi e la voglia per fare un buon finale di campionato“.

Il tecnico biancoceleste ha poi parlato a Lazio Style Channel: “C’è rammarico per il primo tempo, purtroppo non riuscivamo a prenderlo. Loro facevano girare bene la palla, noi eravamo distanti. Abbiamo regalato effettivamente il primo tempo. Dopo il secondo tempo passando al 3-52- abbiamo creato delle opportunità e invece con un pizzico di sfortuna e qualche errore purtroppo questa finale è andata così. C’è rammarico per il primo tempo. Prendiamo la reazione che è arrivata nel secondo tempo.

Serviva un episodio, Marco Bertini è stato bravissimo. Ci ha ridato speranza e fiducia ma purtroppo non è bastato. Abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo ma non è bastato. Rimane il rammarico di essere andati sotto 2-0 nel primo tempo. Bisogna ripartire dal secondo tempo. Non dobbiamo dimenticare quanto fatto di buono in coppa Italia purtroppo la finale può succedere di tutto. Dobbiamo fare un buon finale di campionato per raggiungere la salvezza”.

