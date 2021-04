Fiorentina-Lazio, Ndrecka nel post-partita: “Orgogliosi della reazione ma abbiamo regalato un tempo. Ora dobbiamo salvarci”





Il giocatore della Lazio Primavera Angelo Ndrecka è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio rilasciando le seguenti dichiarazioni dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Fiorentina per 2-1:

“Siamo scesi in campo in maniera sbagliata, abbiamo regalato un tempo. Bravi loro ma c’è da ripartire nel secondo tempo, peccato che non ci è bastato. Abbiamo preparato una fase di pressing in maniera diversa. Sono stati bravi loro a cambiare, facevamo fatica ad andare a prenderli. Dopo il cambio tattico ci abbiamo provato, molto felici per la reazione, peccato per il risultato. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Il nostro obiettivo è salvarci, dobbiamo farlo e lo faremo”.

L’esterno sinistro biancoceleste ha poi parlato ai microfoni di Sportitalia: “Ci hanno fatto due gol, sono stati bravi loro, ci hanno un po’ sorpreso. Purtroppo non è bastato e siamo molto rammaricati. Il problema era il pressing, ogni volta che andavamo a pressarli loro ci uscivano troppo facilmente così il mister ci ha detto di passare al 3-5-2 e di alzare il baricentro. Così è stato, li abbiamo messi in difficoltà ma non è bastato. Moro? Sarebbe da stupidi prendersela con Raul Moro. Ha fatto la differenza, ha fatto un sacco di gol e meriterebbe anche di stare in prima squadra. Sono stati bravi loro a chiuderci molto bene, ci hanno studiato. Sapevano che era uno dei nostri punti di forza e l’hanno chiuso molto bene. Il nostro obiettivo è la salvezza, io sono uno dei più grandi, sono un fuori quota, sono 2001 quindi ho più esperienza rispetto agli altri. Sarà compito mio caricarli. Proveremo a salvarci in tutti i modi”.

