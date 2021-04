Fiorentina-Lazio, Spalluto all’intervallo: “Siamo contenti del doppio vantaggio”





Il primo tempo della finale tra Fiorentina e Lazio è terminato 2-0. Sin qui la gara ha come protagonista Spalluto, l’attaccante della Fiorentina che ha realizzato i due gol. Ecco le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “Abbiamo preparato questa partita da tempo, l’avevamo preparata così. Siamo contenti del doppio vantaggio, ma dobbiamo rientrare più forti del primo tempo, per poter portare a casa questa coppa. Possiamo chiuderla giocando come abbiamo giocato nel primo tempo, o anche in modo migliore“.

