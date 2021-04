FORMELLO | Luiz Felipe è tornato in gruppo. Si rivede anche Caicedo





In preparazione della gara di domenica contro il Genoa, c’è subito una notizia positiva: Luiz Felipe è tornato in gruppo. In questi mesi si è parlato molto della sua assenza: l’ultima gara giocata dal difensore brasiliano risale infatti al 15 Gennaio, quando la Lazio vinse per 3-0 il Derby contro la Roma. Il rientro del brasiliano non è la sola novità, dato che anche Caicedo, che era sceso in campo l’ultima volta contro l’Hellas Verona, è tornato in gruppo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: