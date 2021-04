Mercato, oltre la Lazio anche la Juventus è interessata a Kaio Jorge, ma solo gratis. Il brasiliano non ci sta





Come riportato da UOL Sport, anche la Juventus sarebbe molto interessata al giovane calciatore del Santos Kaio Jorge, nome entrato in orbita Lazio negli ultimi giorni. Per ingaggiare il brasiliano, i bianconeri starebbero lavorando ad un accordo da giugno, quando rimarrebbero solo sei mesi di contratto al calciatore, per cercare un di ottenere un pre-contratto in vista dell’inverno successivo. Questo sarebbe un grande affare per la Juventus, che tuttavia priverebbe il Santos di qualsiasi introito. Per questo sarebbe lo stesso Kaio Jorge a non essere d’accordo, avendo già dichiarato di voler aiutare il Santos attraverso una cessione. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: