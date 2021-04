Primavera Tim Cup, Aquilani nel post gara: “Primo tempo perfetto, poi ci sta che in una finale la tensione si abbassi. Guerini era laziale ma ci voleva molto bene o oggi sarà contento per noi”





Nel post partita della finale di Coppa Italia Fiorentina-Lazio, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato il tecnico dei toscani Alberto Aquilani: “I complimenti li prendo ma vanno fatti ai ragazzi. Questo è il terzo successo di fila. Come ho detto prima c’è modo e modo di vincere. A livello giovanile sono convinto che devi proporre qualcosa che rimane. Oggi il primo tempo è stato perfetto, con coraggio e personalità e questi sono aspetti che ogni tanto vengono, ogni tanto no, ma è normale: son ragazzi di 17/18 anni. Primo tempo è stato straordinario. L’abbiamo preparato così e li abbiamo messi in difficoltà proprio per questo motivo giocando con due mediani invece che uno e quindi portando una mezzala più avanti e liberando lo spazio dietro. Il secondo gol è la fotocopia di quello che avevamo preparato. Potevamo fare il terzo, il quarto. Poi ci sta che in una finale la tensione si abbassi un po’. Perché questi ragazzi sono abituati a non perdere e giocare per vincere cambia. Ci sta però l’aspetto importante è la voglia di non prendere gol. Io sono entusiasta di questi ragazzi, mi auguro che faranno i calciatori. Io predestinato? Roberto De Zerbi è una persona che stimo tanto. A me dicono che son bravo ma senza i miei collaboratori non farei questo. Marcello Quinto, mio collaboratore, è un giocatore che ha giocato per Roberto. Ho una grande stima verso di lui, lo sanno tutti. Il campionato è una maratona, al contrario di oggi che era una partita secca. Una maratona dove ci sono alti e bassi e purtroppo a questa età se non hai una qualità eccelsa puoi rischiare di fare figuracce come abbiamo fatto nelle ultime partite, loro l’hanno capito e mi auguro che non mollino. La strada è lunga. Oggi ho visto i genitori di Daniel in tribuna, sono legato a loro in maniera incredibile. Non se se quello che dirò se dispiacerà, io l’ho allenato e ci sfottevamo sempre, ci volevamo bene, io volevo bene a lui e nonostante sia laziale oggi secondo me sarà contento. Mi dispiace tanto per i suoi amici, ma secondo me sarà contento”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: