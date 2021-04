PRIMAVERA TIM CUP | È il giorno della finale: la Lazio sfida la Fiorentina nel ricordo di Daniel Guerini





Novanta minuti, massimo centoventi per conquistare il paradiso. Ecco il pomeriggio che attende la Lazio Primavera impegnata oggi alle 18 nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in una gara dalle mille sfaccettature ed emozioni, prima fra tutte quella legata al ricordo indelebile del doppio ex Daniel Guerini. I biancocelesti, arrivati all’atto conclusivo dopo una cavalcata emozionante in cui hanno eliminato Cosenza, Napoli, Atalanta, Inter e Verona, sono reduci da un pareggio frizzante nel derby di sabato dove hanno dimostrato di poter competere con qualunque avversario se concentrati al massimo. Nelle grandi sfide i capitolini hanno sempre onorato al meglio l’aquila sul petto: ora è arrivata la prova di maturità quella che può regalare nuova linfa verso un finale di campionato delicatissimo. Il traguardo è a un passo, va salito l’ultimo e decisivo scalino.

L’avversario

Un vecchio leone che non muore mai. Ecco l’immagina capace di rendere al meglio il momento della Fiorentina. La Viola in campionato sta attraversando un periodo nero con due sconfitte consecutive nelle quali ha subito ben 9 gol, ma il Coppa Italia può vantare un percorso netto fatto di grandi imprese: sotto i colpi dei toscani, infatti, sono caduti in ordine Milan, Juventus e Genoa in una semifinale a senso unico chiusa due a zero. Per provare a ripartire, la Fiorentina, che non è riuscita neanche a sfruttare lo stimolo dato dalla presenza del numero uno Commisso nell’ultima contro l’Empoli, ripartiranno dalle certezze della seconda parte di stagione. Mister Aquilani potrebbe così scegliere di tornare a puntare sul 3-5-2 per esaltare al massimo le doti del duo offensivo Spalluto–Munteanu. Se il primo in Coppa Italia può vantare 4 reti in tre presenze, il secondo, assente in campionato per squalifica, ha totalizzato in stagione 8 centri e 3 assist in venti apparizioni. Armini e compagni, dunque, sono avvisati, ma possono confidare sul fattore precedenti: nelle due sfide di Coppa Italia ad oggi in archivio, il tabellino recita due vittorie dei biancocelesti.

L’ albo d’oro

Scorrendo l’albo d’oro della competizione, si intuisce fin da subito l’impresa s cui sono chiamati i capitolini. La Fiorentina, che ha vinto la Coppa Italia 5 volte, ha infatti conquistato le ultime due edizioni del torneo con estrema facilità superando in finale Torino e Verona. Se i toscani cercano il terzo sigillo consecutivo, i biancocelesti, dal canto loro, vogliono centrare il quarto successo e per agguantarlo punteranno anche sul fattore passato: nel 2014 le due formazioni si incrociarono proprio in finale e a spuntarla fu la Lazio che vinse sia all’andata (3-1) che al ritorno (2-4).

La probabile formazione

In casa Lazio a regnare è la concentrazione abbinata ad una sana consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità, messe in mostra con audacia nel derby di qualche giorno fa con la Roma. Mister Menichini conosce il valore infinito del match e non fa calcoli mandando in campo dal primo minuto tutti i migliori a disposizione. Davanti a Furlanetto che torna titolare, confermato il quartetto difensivo guidato da Floriani e Ndrecka sulle fasce e dalla coppia Armini-Franco nella zona centrale. In mediana, al fianco dell’insostituibile Bertini, agiranno A. Marino e Czyz, mentre sulla trequarti lo squalificato Shehu sarà sostituito da Cesaroni. In avanti ancora piena fiducia al tandem Castigliani-Raul Moro con lo spagnolo che avrà il compito di ripetere lo show del Franchi di fine ottobre, quando archiviò la pratica Viola con una doppietta.

LAZIO (4-3-1-2) : Furlanetto; Floriani, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Cesaroni; Raul Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: