PRIMAVERA TIM CUP | LIVE Fiorentina-Lazio 1-0 (Spalluto 8′)





14′- Bertini cerca la conclusione dalla distanza: tiro abbondantemente fuori.

12′- FURLANETTO! Milani va in porta con un tirocross a pallonetto da dentro l’area, il portiere biancoceleste reattivo smanaccia il pallone quasi sulla linea.

10′- Castigliani prova ad andarsene sul fondo, Dutu non ci sta e sporca il pallone guadagnando anche la rimessa dal fondo.

8′- GOL DELLA FIORENTINA. Spalluto insacca da posizione ravvicinata dopo la traversa colpita da Pierozzi: 1-0 al Tardini.

4′- Scambio Moro-Ndrecka sulla sinistra con il difensore viola che devia in out: corner per i biancocelesti.

3′- Neri duro su Marino a centrocampo: punizione per la Lazio.

1′- PARTITI! Calcio d’inizio affidato alla Fiorentina.

Lancio di palloncini in aria da parte delle due squadre in onore di Daniel Guerini.

Entrano in campo le due squadre.

Presenti al Tardini anche Lotito e Tare e i dirigenti della società biancoceleste.

Manca sempre di meno al fischio d’inizio di Fiorentina-Lazio. Inizia il riscaldamento delle due squadre, entrambe nel ricordo di Daniel Guerini con una speciale maglia dedicata alla giovane aquila scomparsa tragicamente lo scorso 24 marzo.

Tutto pronto per la finale di Primavera Tim Cup tra Fiorentina e Lazio, che andrà in scena allo Stadio Ennio Tardini di Parma alle ore 18:00. Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (3-5-2): Luci; Chiti, Fiorini, Dutu; Milani, Bianco, Corradini, Neri, Pierozzi; Munteanu, Spalluto.

A disposizione: Ricco, Fogli, Gentile, Krastev, Di Stefano, Giordani, Saggioro, Gabrieli, Ghilardi, Agostinelli, Toci, Tirelli.

All. Alberto Aquilani

LAZIO (4-3-1-2) : Furlanetto; Floriani, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Cesaroni; Raul Moro, Castigliani.

A disposizione: Pereira, Peruzzi, Novella, Pica, T. Marino, Adeagbo, Tare, Nimmermeer, Pino, Marinacci, Campagna, Ferrante.

All. Leonardo Menichini

Arbitro: Andrea Colombo

I assistente: Paolo Laudato

II assistente: Marco Ceccon

Quarto ufficiale: Daniele Perenzoni

Stadio Ennio Tardini – Parma

