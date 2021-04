PRIMAVERA TIM CUP | Fiorentina-Lazio, le pagelle: Raul Moro delusione pura, si salvano solo Ndrecka e Bertini





Furlanetto 5.5 – Inizia male non uscendo sul cross da cui nasce il vantaggio viola. Incolpevole sul secondo gol, si riscatta con due interventi prodigiosi prima dell’intervallo.Nel finale tiene in vita la Lazio intervenendo bene su Munteanu.

Floriani 6 – Inizio shock per il classe 2003 che perde la marcatura su Pierozzi dal cui colpo di testa nasce la rete di Spalluto. Prova a reagire con il passare dei minuti e in alcuni frangenti ci riesce, ma poi alla mezzora è troppo blando ancora su Pierozzi che mette al centro l’assist del raddoppio. Nella seconda frazione viene alzato come quinto di centrocampo diventando una spina offensiva importante per i biancocelesti. Sfiora il pareggio con una conclusione salvata sulla linea dalla retroguardia avversaria.

Armini 5 – La prima incertezza vale il vantaggio viola. Alza il braccio per chiedere un sospetto fallo di mano, ma non chiude spalluto che lo punisce in tuffo. Per il resto gioca una finale altalenante senza sussulti.

Franco 5 – Parte tra chiusure ed anticipi puntuali. Appena abbassa la concentrazione arriva però l’errore fatale: legge malissimo un cross dalla sinistra lasciando il solito Spalluto libero di colpire.

Ndrecka 7 – È indubbiamente il migliore in campo della Lazio. Sulla corsia mancina è un motorino che non si ferma mai nell’arco di tutti i novanta minuti.

A. Marino 5.5 – Entra in partita nel secondo tempo quando c’è da riprendere la gara, ma non riesce a trovare le sue classiche giocate di qualità.

Bertini 6.5 – Primo tempo completamente da dimenticare come per tutti i suoi compagni. Come nel derby suona la riscossa trovando un gol pesantissimo che riapre la gara. Nel finale la stanchezza si fa sentire con la sua partita che si abbassa di livello.

Czyz 5.5 – Prestazione dalle due facce quella del polacco che nei primi quarantacinque minuti fatica ad imprimere il suo marchio, ma nella ripresa alza il baricentro della sua azione sfiorando in un’occasione anche la gioia personale.

Dal ’87 Tare SV

Cesaroni 4.5 – Non entra mai in partita e l’unica giocata da segnalare è una conclusione velleitaria da fuori con cui si chiude il primo tempo. Menichini gli concede un tempo, poi decide di lasciarlo negli spogliatoi per passare al 3-5-2.

Dal ’46 Adeagbo 6 – Subentra dopo l’intervallo con la difesa della Lazio che si sistema a tre. È ordinato, non compie grandi sbavature e porta a casa la sufficienza.

Raul Moro 5 – Lo spagnolo gioca la sua peggior partita nel momento sbagliato. Viene sempre raddoppiato senza riuscire a mettere paura a nessuno. Ha due buone occasioni che non sfrutta: troppo poco per uno che doveva fare la differenza.

Castigliani 5.5 – Come sempre si danna l’anima senza mollare un centimetro. Alza il livello con il passare dei minuti, senza però trovare la zampata vincente capace di portare in parità la gara.

Dal ’73 Nimmermeer 5.5 – Ha venti minuti a disposizione, prova a farsi vedere in più occasioni, ma nel momento decisivo sbaglia la scelta e la mira.

All. Menichini 5.5 – Un primo tempo disastroso per i biancocelesti che incassano due gol e non riescono a rendersi mai pericolosi. Al rientro dagli spogliatoi è abile nel passare al 3-5-2 alzando i terzini a quinti di centrocampo con i suoi ragazzi che sfiorano l’impresa in più occasioni.

