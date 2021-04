Primavera TIM Cup, Fiorentina-Lazio nel nome di Daniel Guerini: maglie e palloncini in suo onore





Questo pomeriggio, in occasione della finale della Primavera TIM Cup, che avrà inizio alle ore 18:00 allo Stadio Tardini di Parma, Lazio e Fiorentina saranno protagoniste di un gesto di fair-play che le vedrà unite nel ricordo di Daniel Guerini, la giovane promessa del calcio recentemente scomparsa a Roma in un tragico incidente stradale.

Daniel militava nella primavera della squadra biancoceleste e, nella sua esperienza nelle giovanili, aveva indossato in due stagioni la maglia viola. Per questo, nel suo ricordo, le squadre scenderanno in campo per il riscaldamento con la stessa t-shirt sulla quale campeggiano le immagini di Daniel con entrambe le casacche, viola e biancoceleste, e la scritta: “Insieme, ciao Guero”.

Prima del fischio d’inizio, Lazio e Fiorentina torneranno in campo con dei palloncini che i giocatori lasceranno volare e in questo modo, simbolicamente, dedicheranno a Guerini la finale.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Claudio Lotito, dal Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare e dalla Dirigenza della Fiorentina è un gesto che vuole accomunare le due società, i giovani atleti e i tanti tifosi e appassionati di calcio che vivranno oggi l’emozione di questa importantissima finale.

sslazio.it

