Primavera Tim Cup, Fiorini nel pre gara: “Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo portare la coppa a Firenze”





Nel pre gara di Fiorentina-Lazio, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato il calciatore Viola Fiorini: “Sappiamo tutti che possiamo entrare nella storia e fare qualcosa che non è mai successo, ce la metteremo tutta, siamo pronti. La squadra sta bene, l’abbiamo preparata nel migliore dei modi, in campionato non abbiamo avuto una buona continuità, ma oggi è un’altra storia e vogliamo portare la coppa a Firenze”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: