Primavera Tim Cup, il Viola Chiti nel post partita: “Nel primo tempo forse meritavamo qualche gol in più. Nella ripresa abbiamo rischiato un po’”





Dopo il fischio finale della Coppa Italia Primavera che ha visto trionfare la Fiorentina sulla Lazio per due a uno, ai microfoni di Sportitalia è intervenuto il calciatore viola Chiti: “Siamo felicissimi, abbiamo raggiunto un traguardo storico, tre finali di Coppa Italia conquistare. Siamo stanchi, ma felici e ora ci godiamo questa vittoria. Nel primo meritavamo forse di fare qualche gol in più, non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo, tra la stanchezza e una serie di fattori ci siamo rinchiusi a difendere e però ripartivamo sempre. Abbiamo rischiato un po’ ma alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria importantissima. Nelle ultime uscite in campionato forse abbiamo un po’ staccato la spina anche perchè avevamo la testa alla finale seppur sia sbagliato. Ora testa al campionato e ci mettiamo il nostro più grande impegno e terminiamo il campionato nel migliore dei modi”.

