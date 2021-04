SOCIAL | I tifosi hanno scelto: è il “Tucu” l’MVP di Lazio-Milan – VIDEO





Come di consueto al termine di un match, la S.S. Lazio propone un sondaggio ai tifosi per l’elezione dell’MVP biancoceleste, il giocatore che si è distinto maggiormente nel corso della gara. In questo caso, l’indecisione è stata poca: il vincitore è Joaquin Correa che, contro i rossoneri, è esploso in tutto il suo talento, realizzando la doppietta e brillanti giocate. La Lazio sui canali social ufficiali ha riproposto in un breve video la splendida serata del Tucu, con un’eloquente didascalia: “SEMPLICEMENTE DEVASTANTE!”

QUI PER VEDERE IL VIDEO

