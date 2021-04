29 aprile 1998, la Lazio torna a trionfare in Coppa Italia dopo 40 anni





A distanza di 23 anni, tutti sono concordi: la Coppa Italia del 1998, oltre ad essere il trofeo che aprì l’era vincente di Sergio Cragnotti, fu il trampolino necessario per alzare definitivamente il livello. Quella cavalcata nella coppa nazionale fu strepitosa con i biancocelesti che in finale affrontarono il Milan in una doppia sfida d’andata e ritorno. Dopo il successo di misura dei rossoneri dell’andata, i capitolini si giocarono tutto davanti ad un Olimpico tutto esaurito. Albertini ad inizio ripresa provò a chiudere ed invece fece scoppiare la scintilla decisiva. Per riportare la Coppa Italia nella Capitale dopo 40 anni bastarono appena dieci minuti grazie alle reti di Casiraghi, Jugovic e Nesta. Una serata storica, celebrata via social dalla Lazio.

