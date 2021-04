CdS | Inzaghi e il discorso alla squadra: “Basta cali con le piccole”





Nel momento clou della corsa Champions, Simone Inzaghi tiene in guardia la sua Lazio, per evitare che possa rilassarsi dopo il 3-0 sul Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, prima dell’allenamento di ieri il tecnico biancoceleste avrebbe riunito il gruppo per spronarlo in vista del Genoa (domenica, ore 12.30). “Basta cali con le piccole”, l’urlo di Inzaghi, che contro i liguri vuole lo stesso atteggiamento visto contro il Milan.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: