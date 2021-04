CdS | Rinnovo Inzaghi: nessuna riunione fissata, si attende la fine della stagione





La questione del rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio continua a far discutere molto. Da settimane si dà per fatto l’accordo tra il tecnico e la società, ma attualmente non è ancora stata apposta nessuna firma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, inoltre, non sarebbe fissata nessuna riunione tra le parti per discutere il prolungamento del contratto. Le priorità sembrano essere altre, come la lotta della squadra per il quarto posto, e si preferisce aspettare la fine del campionato: tuttavia, la questione del rinnovo continua a pesare in casa biancoceleste come un’ombra minacciosa.

