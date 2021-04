Coppa Italia, Dal Pino: “Finale con i tifosi un segnale di normalità, ringrazio il Governo”





Il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ha commentato il via libera dato in giornata dal governo, per il ritorno del 20% tifosi allo stadio in occasione della finale di Coppa Italia. Un segnale di riapertura al pubblico, che permette di guardare al futuro con più speranza e fiducia, come ha dichiarato lo stesso Presidente.

Queste le sue paroleRingraziamo il Governo che ha accolto la nostra richiesta – spiega Dal Pino – Si tratta di un segnale verso un ritorno alla normalità, di cui abbiamo tutti bisogno. Entro la fine di questo campionato speriamo di poter aprire a 1000 persone in totale sicurezza. Siamo fiduciosi.”

