EUROPA LEAGUE | Il Manchester United ne fa sei alla Roma





Alle ore 21:00 si sono giocate le gare di andata delle semifinali di Europa League, che hanno visto sfidarsi Manchester United e Roma, e Villareal ed Arsenal. In Inghilterra il risultato è stato 6-2 in favore del Manchester United: dopo il vantaggio dei Red Devils con Bruno Fernandes (9′), la Roma aveva ribaltato il risultato grazie ad un rigore di Pellegrini (15′), e al gol di Dzeko (34′). Nel secondo tempo il Manchester United è esploso a suon di gol, segnandone 5 nella seconda frazione di gioco: sono andati in gol Cavani (48′, 64′), Bruno Fernandes (71′), Pogba (75′) e Greenwood (86′). Nell’altra semifinale il Villareal ha battuto l’Arsenal 2-1, con le reti di Trigueros (5′), Albiol (29′) e Pepe (73′).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: