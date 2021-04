FORMELLO | Prosegue la preparazione per il Genoa. Hoedt, possibile chance dal primo minuto





Continua la marcia d’avvicinamento alla 34esima giornata di Serie A, quando la Lazio ospiterà il Genoa all’Olimpico. In mattinata i ragazzi di Inzaghi si sono ritrovati al centro sportivo di Formello per la seduta di allenamento. Presente l’intera rosa ad eccezione di Armini, Escalante e Caicedo. La seduta ha avuto inizio con il consueto riscaldamento a cui è seguito un torello ma senza contrasti e con Luiz Felipe come jolly. E’ stata poi la volta del possesso palla a tre squadre ma il difensore brasiliano non ha partecipato, svolgendo invece un lavoro differenziato. In chiusura partitella a tre squadre dove ha riposato Lucas Leiva. I dubbi da sciogliere per Simone Inzaghi riguardano soprattutto il reparto difensivo, vista l’assenza per squalifica di Francesco Acerbi: Wesley Hoedt, al momento, sembra essere la prima opzione del mister per sostituire il centrale biancoceleste.

