GdS | La Lazio guarda in casa viola, ecco il nome sul taccuino di Tare





Continuano ad arrivare voci di mercato per la Lazioin queste giornate: la stagione ancora deve terminare, ma il club di Claudio Lotito sta già pensando ai rinforzi per il prossimo anno. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ds Igli Tare avrebbe segnato sul proprio taccuino il nome di una vecchia gloria. Si tratta di Franck Ribery, jolly offensivo classe 1983, attualmente in forza alla Fiorentina. Il presidente viola Rocco Commisso avrebbe offerto al giocatore il rinnovo di contratto, ma a prezzi ribassati. Per questo, i biancocelesti avrebbero preso informazioni su di lui per un possibile colpo alla Pepe Reina, per dare maggior qualità ed esperienza all’attacco di Simone Inzaghi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: