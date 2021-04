Il Tempo | Simone Inzaghi indagato per la terza volta: bestemmia durante Lazio-Milan





L’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi, è nuovamente finito sotto inchiesta per un’espressione blasfema pronunciata durante Lazio-Milan. È la terza volta in questa stagione, dopo i casi di Sassuolo e Sampdoria, entrambi conclusi con due patteggiamenti da parte del tecnico. A ripotare la notizia è il quotidiano Il Tempo, secondo cui a finire sotto inchiesta, ci sarebbe anche l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini. Anche lui come Inzaghi, avrebbe proferito frasi blasfeme durante la sfida contro la Juventus, rilevate dagli ispettori federali.

