La UEFA si unisce alla FA e alla Premier League nel boicottaggio social. Ceferin: “È tempo che il calcio prenda posizione contro gli abusi”





La UEFA scende in campo contro gli abusi social nei confronti degli attori del calcio. Il massimo organismo del calcio europeo ha così deciso di prendere parte alla coalizione di portatori d’interesse del calcio inglese, tra cui FA e Premier League, per dire basta alla cultura virtuale dell’odio. Il boicotaggio delle piattaforme social inizierà venerdì 30 aprile alle 15 e si concludere lunedì 3 maggio alle 23.59 con il presidente della UEFA Ceferin che ha espresso parole di sostegno all’iniziativa affermando come sia arrivato il momento che il calcio prenda posizione sul punto ed invitando le varie componenti dell’universo calcistico a presentare reclami formali ogni volta accada un episodio. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

