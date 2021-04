Europa League, Andreas Pereira lancia un messaggio social ai tifosi laziali: “Oggi siamo tutti con lo United, giusto?” | FOTO





Andreas Pereira per un attimo toglie i panni di calciatore e veste quelli di tifosi del Manchester United ed anche un po’ della Lazio. Il brasiliano di proprietà dei Red Devils, via social ha infatti deciso di lanciare un messaggio diretto ai tifosi biancocelesti in vista della semifinale d’andata di questa sera tra gli inglesi e la Roma: “🦅 Oggi siamo tutti con lo United, giusto? 😏 I am with you my brothers!”.

