Lazio calcio a 8, l’opinione del Dottor Capua sulle condizioni fisiche di Ledesma: “E’ in ottime condizioni fisiche” – VIDEO





Come appreso in questi ultimi giorni, l’ex capitano biancoceleste Cristian Ledesma sarà un nuovo giocatore della Lazio Calcio a 8. Il Dottor Giuseppe Capua, ha rassicurato i tifosi sulle condizioni fisiche dell’ex centrocampista biancoceleste. Ecco le sue parole: “Ledesma, come tutti gli atleti seri come lui, è in ottime condizioni fisiche e di salute. Abbiamo fatto tutti gli esami prescritti dalla legge, ma anche qualcosa in più, per valutare tutta la situazione, dato che lui passa dal livello di professionista di Serie A, a quello professionista di Calcio a 8. Lo sport, pur essendo lo stesso, cambia un po nelle modalità. Lui sarà il punto di forza di questa squadra, dato che dal punto di vista fisico è in perfette condizioni”.

