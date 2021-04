Lazio-Genoa, i precedenti con Giacomelli sorridono ai biancocelesti. Ma il disastro con il Torino è indimenticabile





Una designazione arbitrale che fa rumore. Dopo il disastro di Lazio-Torino stagione 2017-18, Giacomelli torna ad arbitrare la Lazio allo Stadio Olimpico, questa volta deserto. I pesanti errori di quella notta di dicembre pesano come un macigno sul fischietto di Trieste che, come riporta il sito ufficiale del club biancoceleste, ha arbitrato i capitolini in 11 occasioni con 7 vittorie della Lazio, un pareggio e tre sconfitte, l’ultima nel match con il Bologna dello scorso febbraio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: