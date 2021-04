Lazio-Genoa, la designazione arbitrale





La 34esima giornata di Serie A è alle porte e l’obiettivo per i biancocelesti rimane lo stesso: continuare a vincere per centrare la qualificazione in Champions League. Domenica alle 12.30, all’Olimpico, la Lazio di Inzaghi affronterà il Genoa di Ballardini. Questa la designazione arbitrale della gara:

Arbitro: GIACOMELLI

Assistenti: BACCINI – BOTTEGONI

Quarto Uomo: ABISSO

V.A.R.: DI PAOLO

A.V.A.R.: DE MEO

