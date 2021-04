Lazio-Genoa, Paolo Kessisoglu: “Preferirei non giocarla, spero in un pareggio. Ballardini? Mi piace molto”





In merito alla sfida del 2 maggio tra Genoa e Lazio, in programma alle 12:30 al Ferraris, l’attore Paolo Kessisoglu ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Durante il suo intervento, il noto tifoso rossoblu, ha parlato della partita di domenica e della corsa Champions League che vede come protagonisti biancocelesti. Infine, ha poi espresso n’opinioe personale sull’attuale tecnico genoano Ballardini, ex Lazio.

Queste le sue parole:

“Non si può togliere questa partita?. Un pareggino, tanto ci sono ancora molte partite da giocare. Quando navighi tra l’inferno e il purgatorio ovvio che perdere ti fa paura perché di finali rocamboleschi ne abbiamo visti, forse però ha bisogno più di tre punti la Lazio per la Champions che noi anche se con almeno un punto sarei più contento. Ballardini? Il genoano è un tifoso abbastanza passionale e quindi non gli va mai bene niente. Appena sbagli due partire subito partono le critiche, si in discussione anche chi magari è sempre arrivato al momento giusto. A me piace da matti, ma i genoani sono criticoni”.

