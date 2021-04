LAZIO WOMEN | Carolina Morace presenta la sfida con il Ravenna: “Conteranno le motivazioni, ci sarà da combattere”





La Lazio Women affronterà il Ravenna, nella prossima sfida di campionato in programma domenica alle ore 15. In palio per le ragazze biancocelesti, non solo i tre punti, ma il sensibile avvicinamento all’obbiettivo Serie A. Come ha sottolineato il tecnico Carolina Morace su Instagram, quello contro il Ravenna è il primo di quattro incontri che separano la quadra dalla promozione.

Queste le sue parole:

“Domenica 2 maggio alle ore 15 Lazio Women vs Ravenna al Fersini. Seconda in classifica contro la terza. L’obiettivo #finale è a solo 4 partite di distanza. Sarà una partita combattuta e le motivazioni avranno un’importanza fondamentale“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: