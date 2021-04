Luiz Felipe si prepara al rientro: continuano i test all’Isokinetic | VIDEO





L’astinenza della difesa della Lazio da Luzi Felipe è sempre più vicina dal terminare. Il brasiliano, lontano dal campo da gennaio per un problema alla caviglia, sta lentamente tornando in gruppo tra esercizi con i compagni ed allenamenti individuali a Formello e al centro Isokinetic dove continuano senza sosta i test medici per vagliare al meglio la tenuta fisica Luiz Felipe scalda i motori, la Lazio lo aspetta a braccia aperte.

