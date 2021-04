SOCIAL | Etienne Tare dopo la finale persa: “Impariamo dal fallimento” – FOTO





Dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Fiorentina, Etienne Tare ha utilizzato il proprio profilo Instagram per dire la sua dopo la sconfitta di ieri. Ecco le parole dell’attaccante della Lazio Primavera: “Impariamo dal fallimento non dal successo, siamo la Lazio e non molliamo mai. Sempre a testa alta“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Etienne Tare (@etiennetare)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: