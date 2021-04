SOCIAL | La Lazio Primavera non si arrende: “Perdere una finale così fa male ma continueremo a lottare!” – FOTO





Nella giornata di ieri Fiorentina e Lazio Primavera si sono affrontati nella finale di Coppa Italia. A sollevare il trofeo, al termine dei tempi regolamentari, sono stati i viola che si sono imposti per 2-1. Grande rammarico tra i giovani biancocelesti che, dopo aver incassato le due reti nel primo tempo, hanno tentato il tutto per tutto per rimontare, senza però trovare il gol del pareggio. Il rammarico è tanto ma anche la voglia di rialzarsi, soprattutto vista la delicata posizione in classifica. L’obiettivo, ad oggi, è raggiungere la salvezza e lo sanno bene i ragazzi di Menichini che, all’indomani dalla sconfitta, hanno condiviso le loro emozioni sui social:

Raul Moro: “Cadere e rialzarsi, nella vita come nel calcio. Orgoglioso dei miei compagni e del torneo che abbiamo fatto. Ora ci tocca continuare a lavorare e lottare per gli obbiettivi che abbiamo ancora davanti. Oggi più che mai: FORZA LAZIO!”

Nicolò Armini: “Perdere così fa male, dispiace per aver regalato un tempo ma ripartiamo subito a testa alta”

Angelo Ndrecka: “Peccato per aver regalato un tempo.. ripartiamo dalla reazione che abbiamo avuto nei secondi 45 minuti. Nonostante la sconfitta sono orgogliosissimo di giocare per questa squadra e per questa maglia!”

