SOCIAL | La Lazio ricorda il gol di Felipe Anderson contro il Genoa – VIDEO





Domenica alle 12:30 la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico il Genoa dell’ex Davide Ballardini: una partita che negli anni non è mai stata semplice per i biancocelesti. Attraverso il proprio profilo Twitter, la Lazio ha ricordato lo splendido gol di Felipe Anderson nel Lazio-Genoa del 2015, sfida vinta dai biancocelesti per 2-0. Oltre al brasiliano, andò in gol anche Filip Djordjevic.

