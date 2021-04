Aureliano: “Il Var lo vediamo come il nostro miglior amico. Tifosi? Mancano anche a noi”





Gianluca Aureliano, arbitro della sezione di Bologna, intervenuto come ospite a TeleLombardia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando tra gli argomenti anche del Var. Queste le sue parole riportate da TMW:

“I tifosi per noi sono un ‘settimo uomo’. Senza di loro è più complicato perché ci sembra un’amichevole, non vediamo l’ora di riaverlo. Non siamo condizionati dalla diffida di un giocatore. Lavoriamo sulla tipologia del fallo, è il calciatore che è condizionato e deve valutare come operare in campo. Pressione mediatica? Anche qui, non siamo condizionati. Noi lavoriamo sugli episodi, il bello del calcio è vederlo in maniera naturale e non vivisezionando le immagini.

Var? Lo vediamo come il nostro migliore amico. Non è ingerente né ha problemi ad intervenire. Io ho 15 garein Serie A e più di 100 in B, ed è lì che ho iniziato a fare il Var. L’ho fatto anche in partite come Roma-Napoli con Rocchi in campo, e se avevo un dubbio su un rigore lo chiamavo al monitor. A parti inverse un arbitro inesperto si sente supportato da quello più esperto nelle sue decisioni, anche quando viene richiamato. Non so quando si potrà sentire il dialogo con il Var ma spero presto. Arbitro donna? Non so quando accadrà ma se una donna lo merita arriverà di sicuro, si è arbitri a prescindere dal sesso. Fallo di mano in area? Da quest’anno c’è una linea diversa, dobbiamo valutare la dinamica e non solo il contatto fra la mano e la palla.

Ultima parola al Var? Non credo sia giusto perché si toglierebbe all’arbitro la titolarità della squadra. Ipotesi del Var a chiamata? Noi applichiamo quello che ci viene chiesto, se un giorno si potrà chiedere il challenge dalla panchina lo faremo, ma al momento non è così. È una questione normativa, non di applicazione”.

