Beppe Signori dà appuntamento su Rai 2 per ripercorrere la sua vicenda giudiziaria – FOTO





Beppe Signori ha finalmente vinto la sua battaglia ed è stato assolto dalla vicenda calcioscommesse lo scorso marzo. Dal giorno della sentenza molte personalità del calcio e non solo si sono mosse per chiedere a gran voce la riabilitazione dell’uomo, per troppi anni infangato da pesantissime accuse rivelatesi infondate. Poco fa lo stesso ex campione ha pubblicato sul suo account instagram un annuncio per tifosi e non solo interessati a ripercorrere la sua vicenda giudiziaria: l’appuntamento è per sabato sera alle 23.50 su Rai Due, dove, al Tg2 Storie, Signori sarà ospite insieme al suo avvocato, Patrizia Brandi.

