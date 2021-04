Caso tamponi, la dura sentenza della Corte d’appello sul presidente Lotito e sui medici Pulcini e Rodia





AGGIORNAMENTO: E’ stata confermata anche l’inibizione di 12 mesi per i due medici dello staff biancoceleste: Fabio Rodia e Ivo Pulcini.

E’ giunta la seconda sentenza della Corte d’appello della FIGC in merito al caso tamponi. Duro il responso nei confronti del presidente Claudio Lotito. La Corte, come si apprende da Ansa.it ha infatti inflitto 12 mesi di squalifica al presidente biancoceleste per la vicenda dei protocolli Covid.

