CONFERENZA BALLARDINI – “Lazio squadra solida e di grandissima qualità ma noi daremo il massimo”





Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in Conferenza Stampa a 48 ore dalla gara di domenica contro la Lazio:

“Vogliamo dare il massimo in queste ultime 5 partite. Bisognerá fare una grande partita contro la Lazio, dovremo stare molto concentrati. I biancocelesti sono in un ottimo momento, hanno una grande squadra e quindi hanno ragione ad essere ambiziosi, sanno di poter competere fino alla fine per la Champions League. Sia noi che loro abbiamo un obiettivo importante, tireremo fuori il nostro meglio per raggiungerlo. Le partite che restano sono delicate, abbiamo trovato tante difficoltà ma siamo anche stati bravi a superarle, siamo allenati a questo tipo di situazioni. La Lazio ha una rosa straordinariamente forte, ha grande qualità e fisicità è una squadra solida e pensare che possa metterci in difficoltà solo uno o due giocatori è sbagliato, hanno in tutti i reparti grandissimi calciatori. Sono molto dinamici, vanno in profondità non danno punti di riferimento ma io ho fiducia dei miei giocatori. Criscito dovrà fare degli esami e vedremo l’entità dell’infortunio ma probabilmente domani non verrà convocato. La salvezza potremo raggiungerla pensando una partita per volta, son talmente poche le gare rimaste al punto che dovremo mettere ogni energia nell’impegno più vicino che abbiamo, senza pensare al resto”.

