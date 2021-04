CorSera | Acerbi, quando non c’è si abbassa la media punti





Come riportato dal Corriere della Sera, in tre stagioni Acerbi ha giocato 134 partite su 140, disputate dalla Lazio in 3 stagioni. Nelle coppe ha fatto l’en-plein, 32 su 32. Le assenze del giocatore sono dipese da una squalifica (1 giornata) e problemi fisici (5 giornate). Questa domenica non sarà presente contro il Genoa, dopo aver rimediato la quinta ammonizione in campionato, e al suo posto dovrebbe giocare Hoedt che ha perso tutte le ultime 3 da titolare: 3-1 Inter, 2-0 Bologna, 3-1 Juventus. Con lui Acerbi in campo, la media-punti in campionato è stata di 1,84; senza è scesa a 1,66. La prima assenza, l’unica finora per squalifica, fu quella del 2018-19 con la Juventus.

