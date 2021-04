CorSera | Lazio, problemi in difesa. Inzaghi riprova con Hoedt





Caso tamponi, oggi secondo round alla Corte sportiva d’appello.

Come riportato dal Corriere della Sera, Acerbi non sarà presente contro il Genoa, causa l’ammonizione rimediata la scorsa partita contro il Milan. Per lo sprint finale Inzaghi potrà tornare a fare affidamento su Luiz Felipe, che sta intensificando i carichi di lavoro dopo l’operazione alla caviglia. Nella gara di domenica, l’allenatore biancoceleste potrebbe schierare Marusic sul centro-destra e riproporre Hoedt al centro. L’olandese ha meno di un mese per convincere la Lazio a esercitare il diritto di riscatto dopo il prestito dagli inglesi del Southampton. In generale, per quanto riguarda i difensori, è poco probabile che la Lazio prolunghi il contratto di Musacchio (in scadenza a giugno); invece, Luiz Felipe, Radu e Acerbi dovrebbero rinnovare. In difesa domenica dovrebbero esserci Marusic, Hoedt e Radu, che si troverà di fronte un ex come Goran Pandev.

Previsto per oggi il secondo round del processo tamponi davanti alla Corte sportiva d’appello, con il doppio ricorso presentato sia dalla Lazio (contro l’inibizione di 7 mesi per il presidente Claudio Lotito e di 12 mesi peri medici della società Ivo Pulcini e Fabio Rodia) che dalla Procura federale, stesso organo che ha aperto un fascicolo (non è il primo) per un’espressione blasfema che Simone Inzaghi avrebbe pronunciato durante la partita contro il Milan.

