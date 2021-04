Ecco tutti gli impegni della Lazio nel rush finale di campionato: date e orari dei match





Sei gare al termine di questa Serie A per i ragazzi di Inzaghi. Sei partite concentrate nel mese di maggio per questo rush finale di campionato dove i biancocelesti si giocheranno l’accesso alla Champions League. La S.S. Lazio ha pubblicato sui canali social ufficiali gli ultimi impegni del club a partire dal match di domenica alle 12.30 in casa con il Genoa. Di seguito il calendario completo:

Sabato 8 maggio alle 20.45: Fiorentina-Lazio

Mercoledì 12 maggio alle 20.45: Lazio-Parma

Sabato 15 maggio alle 20.45: Roma-Lazio

Martedì 18 maggio alle 20.30: Lazio-Torino (recupero)

Data e orario da definire: Sassuolo-Lazio

