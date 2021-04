ESCLUSIVA | L’ex Genoa, Marco Nappi: ”La Lazio chiese di me per giocare un’amichevole contro la Roma…”





In vista della prossima partita di campionato che vede i biancocelesti scendere in campo contro la squadra di Ballardini, l’ex giocatore del Genoa, Marco Nappi. L’ex calciatore, che ha giocato per alcuni anni nelle giovanili della Lazio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

A poche giornate dalla fine del campionato, vedi più probabile la qualificazione della Lazio in zona Champions o la salvezza del Genoa?

”Parlando da tifoso e da ex calciatore del Genoa, spero che possa portare a casa punti importanti, visto che, ultimamente, dopo l’exploit del Cagliari, sono in ballo tante squadre per la lotta alla salvezza. Però devo dire che la Lazio è una squadra molto forte, di nuovo in salute. Sarà una partita difficile per il Genoa”.

Il Genoa spesso è stata una squadra difficile da affrontare per il biancocelesti, secondo te quali possono essere i motivi?

”A volte il calcio è un po’ particolare, ci sono alcune squadre che con una determinata avversaria non riescono a trovare risultato o incontrano delle difficoltà. Ma è solo un caso, perchè la rosa della Lazio è più forte di quella del Genoa che, allo stesso tempo, è abituata a lottare per la salvezza e mette qualcosa in più in campo. Crea delle difficoltà. La Lazio quest’anno è a cinque punti dal quarto posto, quindi cercherà di vincere per poter sperare di andare in Champions”.

Chi pensi possa essere decisivo domenica?

”Immobile, nonostante negli ultimi tempi non abbia fatto molti goal. Insieme a lui ce ne sono anche altri, come Milinkovic Savic. La Lazio è una buona squadra dal punto di vista del gruppo; Inzaghi ha fatto un buon lavoro, soprattutto sulla gestione di questo. La Lazio non deve affidarsi solo ai due/tre campioni che ha, ma all’intero organico”.

Avendo vestito la maglia biancoceleste nelle giovanili, hai mai pensato di giocare per la Lazio anche in Serie A?

”Da piccolo ho fatto quattro anni alla Lazio, ma non hanno creduto in me e mi hanno ‘lasciato a casa’. Poi sono andato all’Urbe Tevere e da lì è cominciata la mia carriera. Durante il mio percorso non ho avuto contatti con la Lazio, che non mi ha mai richiesto, tranne in un anno in cui feci, su richiesta della società biancoceleste, un derby amichevole. Vestii la maglia della Lazio e giocai il derby. Forse era il ’94: scesi a Roma, feci l’allenamento al Maestrelli e giocai la partita contro la Roma”.

