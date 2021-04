FORMELLO – Via alle prove tattiche, dubbi per Inzaghi in difesa: Lulic confermato a sinistra. Assente Caicedo





Si avvicina la gara contro il Genoa e in casa Lazio si lavora per la scalata Champions da completare in queste ultime sei partite. Squadra che si è ritrovata a Formello agli ordini di Simone Inzaghi. Dopo una fase di riscaldamento e di torello iniziale alla quale ha preso parte anche Luiz Felipe, ormai in gruppo da qualche giorno, si è dato il via alle prove tattiche. Inzaghi è pronto a sciogliere i dubbi di formazione, senza lo squalificato Acerbi e gli assenti Caicedo ed Escalante. Alle prove non ha preso parte nemmeno Luiz Felipe, che non verrà rischiato per la gara contro il Genoa. Molti dubbi in difesa, con l’ipotesi Musacchio pronto a lottare per una maglia da titolare con Hoedt. Ipotesi riposo anche per Leiva, che si è alternato con Parolo e Cataldi. Sulla fascia sinistra salgono le quote per Lulic come titolare, preferito a Fares, dopo l’ottima gara contro il Milan.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: