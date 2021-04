GdS | Genoa, Perin verso la sfida con la Lazio: “L’atteggiamento il nostro valore aggiunto. Siamo vicini al nostro obiettivo”





La lotta Champions non si ferma mai e la Lazio, dopo aver calato il tris al Milan, è obbligata a conquistare i tre punti domenica all’Olimpico contro il Genoa per continuare a puntare in alto. I liguri, dopo una buona seconda parte di stagione, non possono abbassare la guardia con la zona retrocessione distante soli cinque punti con il portiere Mattia Perin che, in un’ intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato come il Grifone sia stato bravo a cambiare rotta, arrivando ad avere un gioco nel quale si subisce poco. L’estremo difensore pontino sembra dunque essere fiducioso anche grazie all’atteggiamento della sua squadra che definisce il valore aggiunto verso un obiettivo che adesso appare vicino.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: