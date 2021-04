GdS | La Lazio prepara la rimonta Champions con i suoi supereroi: i fantastici 4





Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest’anno qualificarsi in Champions sarebbe una grande impresa per la Lazio, la quale deve affidarsi a quattro giocatori in particolare: Correa, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. Proprio loro dovranno prendere in mano la situazione, in uno sprint biancoceleste, che si preannuncia difficile, considerando il divario da colmare.

Correa: tra i quattro è il più discontinuo e, da alcuni anni, tende a dare il meglio nella stagione primaverile. Stagioni giocate, dunque, tra alti e bassi.

Milinkovic: giocatore costante, come testimoniano i numeri di quest’anno (8 goal e 8 assist). E’ il quarto calciatore con più km percorsi della Serie A. Potrebbe diventare il miglior assist man del campionato, al momento è a solo un assist di distanza dal primo, Cuadrado. Inoltre, è a un goal dal suo record di goal in una stagione di Serie A.

Luis Alberto: Segna molto, fondamentale nei passaggi chiave. Questa stagione non ha ancora realizzato assist, dato che stupisce, considerando che l’anno scorso è risultato il miglior assist man della Serie A.

Immobile: Una garanzia per la Lazio. Ha segnato 18 reti e, al momento, è quinto nella classifica cannonieri di Serie A.

