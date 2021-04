IL MESSAGGERO | Caso Tamponi, terminato il processo in secondo grado: “Forse stasera la sentenza”





È finito alle 12:30, dopo un’ora di dibattimento, il processo di secondo grado sul caso tamponi: «La Corte non ci ha detto ancora se uscirà stasera la sentenza oppure nei prossimi giorni insieme alle motivazioni – spiega l’avvocato biancoceleste Gianmichele Gentile – ma il comportamento del presidente Torsello e degli altri giudici è stato irreprensibile». Nessuna novità in merito a quello che potrebbe essere il risultato finale. Come già però ribadito più volte anche dal legale biancoceleste, non ci sono rischi ulteriori rispetto alla richiesta iniziale. Adesso si attendono novità circa quella che potrebbe essere l’inibizione del Presidente Claudio Lotito.

Il Messaggero

