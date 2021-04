Il Tempo | Lazio, riecco Giacomelli





La gara di domenica contro il Genoa verrà arbitrata da Giacomelli.

Come riportato da Il Tempo, il precedente nefasto è Lazio–Torino (11 dicembre 2017) con un clamoroso fallo di mano da rigore di Iago Falque non visto e la conseguente espulsione di Immobile, dopo aver consultato il var per una presunta reazione dell’attaccante nei confronti di Burdisso. Da quel momento in poi, la Lazio subì una serie di errori arbitrali, come il gol segnato di braccio da Cutrone nel gennaio successivo. Viene il dubbio che l’Aia avrebbe potuto optare per una designazione diversa. Pensiamo alle parole di Inzaghi sulla gestione arbitrale di Orsato, nella scorsa partita contro il Milan: ”A Napoli abbiamo perso per due episodi di cui si è parlato meno di quelli di questa sera pur essendo due errori più palesi”. C’è già un precedente in questo campionato con Giacomelli, che risale all’incontro con il Bologna, perso per 2-0 al Dall’Ara.

