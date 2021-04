La Repubblica | Caso tamponi, Lotito e la Figc nuovo duello





Come riportato da La Repubblica, continua il processo tamponi. E’ previsto per oggi, da remoto, l’incontro tra Procura Federale e la Lazio alla Corte d’appello. Chinè chiederà un inasprimento della pena, stabilita in primo grado, per Lotito e i medici della società biancoceleste. L’accusa è quella di ‘omesso controllo’. L’avvocato della Lazio, Gentile, in una memoria difensiva ha contrastato tutti i punti delle tesi della Procura: si tratta di argomentazioni formali e sostanziali. La paura è che si tratti di una sentenza ‘politica’ per escludere Lotito dal Palazzo: il presidente decadrebbe da ogni carica federale in caso di inibizione, oggi, da 10 mesi e un giorno in su. In quel caso, inevitabile il ricorso all’ultimo grado della giustizia sportiva, cioè il Collegio di garanzia del Coni.

